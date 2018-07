OE2019: "Não há atraso nas negociações", diz Carlos César

Foto: António Cotrim - Lusa

"Manifestámos, ao senhor Presidente da República, otimismo em relação aos progressos que têm vindo a ocorrer na elaboração da proposta do Orçamento do Estado. O PS tem concentrado, nesta fase de trabalhos preparatórios, o diálogo com os seus parceiros de referência nesta legislatura, o BE, o PCP, o PEV, com os quais temos discutido as matérias que são mais sensíveis e que deverão constar da proposta do Orçamento do Estado", defendeu Carlos César.