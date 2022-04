OE2022. Aumento extraordinário das pensões pago em julho

O aumento extraordinário das pensões será pago em julho. A garantia foi dada pela ministra do Trabalho, no parlamento. Ana Mendes Godinho diz que o governo não fecha a porta a mais medidas para atenuar a subida dos preços, face a críticas da oposição ao subsídio de 60 euros limitado no tempo.