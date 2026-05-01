Operação Influencer. Chega vai chamar António Costa ao Parlamento

O líder do Chega disse esperar que a comissão seja "consensualmente" aprovada na Assembleia da República, e que se isso não acontecer irá avançar com uma comissão potestativa que torne a iniciativa obrigatória.



A decisão foi tomada depois de terem sido divulgadas novas escutas, uma das quais mostra o ex-Primeiro-Ministro em conversa com o amigo Diogo Lacerda Machado sobre o centro de dados de Sines.



Recorde-se que a Operação Influencer levou à queda do governo de António Costa, sendo que o atual presidente do Conselho Europeu é alvo de um processo em separado, investigado no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, mas nunca foi constituído arguido nem pode consultar o inquérito.