Política
Operação Influencer. Chega vai chamar António Costa ao Parlamento
André Ventura anunciou que o partido irá propor a criação de uma comissão parlamentar de inquérito à chamada "Operação Influencer" e que o Chega vai chamar António Costa a responder.
A decisão foi tomada depois de terem sido divulgadas novas escutas, uma das quais mostra o ex-Primeiro-Ministro em conversa com o amigo Diogo Lacerda Machado sobre o centro de dados de Sines.
Recorde-se que a Operação Influencer levou à queda do governo de António Costa, sendo que o atual presidente do Conselho Europeu é alvo de um processo em separado, investigado no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, mas nunca foi constituído arguido nem pode consultar o inquérito.