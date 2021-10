Orçamento à beira do chumbo, país à beira da crise

Está iminente uma crise política. O PCP e os Verdes decidiram juntar-se ao Bloco de Esquerda e vão chumbar o orçamento do próximo ano. O Governo diz que nunca tinha ido tão longe para viabilizar as contas do Estado e acusa os antigos parceiros de não fazerem qualquer esforço de aproximação.