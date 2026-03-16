Órgãos externos do Parlamento. PS pede adiamento porque não foi encontrada "solução adequada" para o TC
O PS justificou esta segunda-feira o seu pedido de adiamento das eleições para os órgãos externos do parlamento por ainda não ter sido "encontrada uma solução adequada" para o Tribunal Constitucional, defendendo a "representatividade de todos os grupos políticos".
"Apesar dos esforços desenvolvidos, ainda não foi encontrada uma solução adequada para um órgão fundamental como o Tribunal Constitucional, continuando o Grupo Parlamentar do PS disponível e empenhado no diálogo necessário para atingir esse objetivo", pode ler-se na nota enviada pelo partido.O grupo parlamentar socialista explica que pediu ao presidente da Assembleia da República que a data das eleições dos órgãos externos "fosse novamente discutida e agendada na próxima Conferência de Líderes".
"O pedido de adiamento - o primeiro de iniciativa do GPPS - procura dar ao Parlamento as condições necessárias para que possa ser construída uma solução que garanta a adequada representatividade de todos os grupos políticos", pode ler-se ainda.,
Esta informação tinha sido transmitida à Lusa por fonte parlamentar, que indicou que os socialistas pediram uma nova calendarização do processo na próxima conferência de líderes.
O prazo limite para apresentação de candidaturas para os órgãos externos do Parlamento, entre os quais o Conselho de Estado, Tribunal Constitucional e Provedor de Justiça, terminava agora e as eleições estavam marcadas para 1 de abril.
De acordo com a mesma fonte, o presidente da Assembleia da República deve agora pedir aos restantes partidos que se pronunciem.