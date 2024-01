PAN exige a demissão de Miguel Albuquerque para continuar a apoiar Governo Regional

Em comunicado, o PAN-Madeira diz ter informado Miguel Albuquerque que "se encontra disponível para continuar a viabilizar o acordo de incidência parlamentar com o PSD Madeira caso seja indigitado, e aceite, um novo titular para o cargo de Presidente do Governo Regional da Madeira".





O PAN exige ainda que estejam reunidas as condições "para a estabilidade governativa" na região e "para a continuação do cumprimento do acordo celebrado entre o PAN Madeira e o PSD Madeira".



Para o partido, o atual presidente do Governo Regional "não tem condições para se manter no cargo".







A decisão de retirar apoio a Miguel Albuquerque surge na sequência da crise política da Madeira e "tendo em conta as últimas informações que vieram a público" no caso que envolve o presidente do Governo Regional, com "suspeitas de alegado crime de corrupção, prevaricação, abuso de poder e atentado contra o Estado de Direito".



No comunicado enviado às redações, realçam, no entanto, o respeito pela "presunção de inocência".