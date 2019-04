PAN quer regras mais apertadas nas nomeações familiares para Governo

Foto: RTP

Em entrevista a Antena 1, esta segunda-feira, André Silva, explica que num código de conduta deveriam existir regras mais apertadas, para aqueles que não conseguem medir o bom senso ou práticas menos éticas.



O deputado do PAN, na entrevista dada à jornalista Natália Carvalho, refere ainda que o primeiro-ministro, no último debate quinzenal, esteve mal ao não assumir a introdução de um novo código de conduta sobre esta matéria, remetendo o assunto para uma comissão de transparência.



As críticas de André Silva estendem-se também a Rui Rio, ao afirmar que o presidente do PSD quer manter tudo como está, mantendo esta questão dentro do domínio da ética.