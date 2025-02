Parlamento rejeita moção de censura ao Governo

Lusa

A moção de censura ao Governo PSD/CDS-PP apresentada pelo Chega foi chumbada na Assembleia da República, com os votos contra de PSD, CDS-PP, PS, IL, BE, Livre e PAN, os votos favoráveis do partido proponente e do deputado não inscrito Miguel Arruda (ex-Chega) e a abstenção do PCP.