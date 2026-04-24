Participação eleitoral está em queda desde o 25 de Abril

Consideradas todas as eleições de âmbito nacional em Portugal, de 1975 a 2026 a taxa média de participação eleitoral da população residente em território nacional e no estrangeiro foi de 58,5%. Esta percentagem sobe para 61,2% se considerada apenas a população inscrita e votante residente em território nacional.





“Diferenciando a tipologia dos atos eleitorais ocorridos desde 1975, entre eleições presidenciais, legislativas, autárquicas e europeias, a taxa de participação média 1975-2026 foi mais elevada nas eleições para a Assembleia da República (65,4%) e mais baixa nas eleições para o Parlamento Europeu (40,8%)”, acrescenta.

Apesar de a taxa de abstenção ter diminuído em eleições recentes, de 1975 a 2026 registou-se uma tendência de diminuição da participação eleitoral. A informação foi divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, por ocasião do 52.º aniversário do 25 de Abril.O INE mediu a relação entre os votantes e inscritos e concluiu quemas "nos anos mais recentes, após 2006, apenas nos dois últimos anos eleitorais essa participação atingiu a fasquia dos 60% - e apenas entre os eleitores residentes em Portugal”.As séries analisadas pelo INE apresentam, de pouco mais de seis milhões em 1975, para mais de nove milhões em 2026, considerada a população em território nacional, e para mais de 11 milhões, se incluída a população inscrita residente no estrangeiro.Desde o 25 de Abril de 1974, o processo eleitoral português contou com 53 atos eleitorais de âmbito nacional: 11 eleições presidenciais (duas delas, 1986 e 2026, com dois sufrágios), 19 eleições legislativas (incluindo para a Assembleia Constituinte, em 1975), 14 eleições para os órgãos das autarquias locais (Câmaras Municipais, Assembleias Municipais e Assembleias de freguesia) e nove eleições europeias (Parlamento Europeu).