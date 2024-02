Luís Montenegro quer que seja Nuno Melo a representar a AD nos debates televisivos com PCP e Livre. Os partidos criticam a posição do líder do PSD. Dizem que é um desrespeito para com os portugueses e deve estar nos debates quem é candidato a Primeiro-ministro. As televisões não aceitam a troca porque foram os líderes dos partidos e neste caso da coligação AD quem foi convidado.