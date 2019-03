Passes únicos chegam em abril e espera-se beneficiar 85% dos utentes

Foto: Mário Cruz - Lusa

O passe vai ter duas configurações: o Navegante Municipal que custará 30 euros, permitindo viagens dentro de cada concelho, e o Navegante Metropolitano que custará 40 euros, permitindo deslocações nos meios de transporte públicos em toda a área metropolitana.



Nesta apresentação esteve presente o primeiro-ministro, dois ministros, um secretário de Estado e todos os autarcas envolvidos no concelho metropolitano de Lisboa.



António Costa defendeu que a redução dos preços dos transportes não é exclusiva para as Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto e vai beneficiar, a partir de 1 de Abril, 85 por cento dos portugueses.