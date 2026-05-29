Passos Coelho destaca que Prestação Social Única era uma medida do Governo PS





, disse o ex-presidente do PSD à saída das comemorações dos 850 anos do mutualismo em Portugal.O social-democrata assinalou que não é por ter sido o ex-primeiro-ministro socialista António Costa a comprometer-se com esta medida que a mesma é má."Parece-me bem [medida]. Tanto quanto compreendo, isto tem de ver com uma harmonização da condição de recursos que se aplica às diversas prestações sociais", vincou."Creio que o Governo assume isso, é um compromisso do Estado português, o Estado ficou junto da União Europeia de fazer esta harmonização e, portanto, cabe ao Governo fazê-la, é apenas isso", sublinhou.O Governo aprovou hoje uma "reforma das prestações sociais não contributivas", criando uma Prestação Social Única que irá agregar 13 apoios, anunciou hoje o primeiro-ministro."Não vai prejudicar ninguém face à situação atual, não há aqui nenhum corte de nenhuma garantia do Estado. A única área em que poderá haver alguma perda é para aqueles que estão a prevaricar", afirmou Luís Montenegro.Passos Coelho considerou que o ritmo das reformas deve ser "mais intenso" porque as pessoas estão apreensivas com várias coisas, nomeadamente na área da saúde e da habitação."É a primeira vez que não vou poder fazê-lo e para não haver outras leituras posso dizer que, justificou Passos Coelho.