O antigo primeiro-ministro descreveu a gestão do Grupo Espírito Santo como um caso de polícia e disse esperar que a culpa não morra solteira. Ouvido como testemunha no julgamento, Passos Coelho elogiou o antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, que diz um homem de coragem por fazer frente a Ricardo Salgado.