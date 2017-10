Passos Coelho: "Sinto vergonha pelo que se passou no país nestes meses"

O líder do PSD critica a postura do Governo por não ter perdido desculpa ao país e que a demissão da ministra acontece apenas quando já se tratava de uma “inevitabilidade”.



Pedro Passos Coelho dá o exemplo de Marcelo Rebelo de Sousa, que no seu discurso de terça-feira sentiu que as tragédias ocorridas nos incêndios “pesavam na consciência do seu mandato”.



“Então e o Governo acha que não é nada com ele? Por orgulho, por instinto de sobrevivência política?”, questiona o líder da oposição.



Passos Coelho considera ainda que António Costa se demitiu das suas responsabilidades e que os últimos dias mostraram “ausência de liderança” no Governo.



“Como cidadão, já não é como presidente do PSD (…) Eu sinto vergonha pelo que se passou no país nestes meses”, referiu o líder cessante do PSD.



Em resposta a uma questão sobre a continuidade de António Costa, o líder do PSD diz que o primeiro-ministro “não tem nenhumas condições para inspirar confiança ao país”.



“Nunca pensei que houvesse um Governo que se comportasse nestes termos. Este Governo não merece uma segunda oportunidade”, referiu Pedro Passos Coelho.

"Está na cara que a responsabilidade é do Estado"

Pedro Passos Coelho lembrou que o Governo poderia ter aprovado um mecanismo expedito de indemnização às vítimas de Pedrógão Grande num curto espaço de tempo.



“Está na cara que a responsabilidade é do Estado, não se pode mandar as pessoas para os tribunais”, disse o líder da oposição.



Sobre a questão da reforma florestal, o PSD diz que é "um falso problema" e que o PSD apresentou uma proposta de cadastro das florestas logo no início da legislatura.



Passos questionou também o "problema de eucaliptos", lembrando que o Pinhal de Leiria ardeu quase por completo. Ainda nesse tema, o líder do PSD criticou a postura de Capoulas Santos, que disse esta quarta-feira que o CDS-PP apresentou a moção de censura durante o luto nacional.



"O ministro da Agricultura ainda tem o à vontade de dizer que o CDS não devia apresentar moção neste contexto e não disse nada sobre o Pinhal de Leiria, que é uma responsabilidade dele? Anda toda a gente no governo a assobiar para o lado, a passar culpa e responsabilidades", afirmou.



Numa curta declaração sobre Tancos e a interceção do material militar roubado, o líder do PSD espera "que o Governo já não tenha dúvidas sobre o que se passou", e que possa "dar explicações e assumir responsabilidades".



Na visão de Passos Coelho, este caso e a situação dos incêndios não são comparáveis, mas o roubo de material militar "também um caso de falhanço do Estado numa área de soberania muito relevante".