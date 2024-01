Paulo Cafôfo. "Confiança em Miguel Albuquerque e Pedro Calado ficou comprometida"

"O Partido Socialista tem sido o principal denunciante do ponto de vista político daquilo que é uma situação que grassa na nossa região", afirmou Paulo Cafofo.



O antigo autarca do Funchal disse que o PS tem denunciado "todas estas situações" desde 2015.



"A confiança em Miguel Albuquerque e em Pedro Calado ficou irremediavelmente comprometida e essa confiança não há-de voltar. Os madeirenses exigem e merecem um total esclarecimento desta situação".



Paulo Cafofo diz confiar na justiça mas diz não admitir a "ligeireza" com que Miguel Albuquerque desvalorizou a investigação em curso e as suspeitas que recaem sobre a sua pessoa.



"[Os madeirenses] merecem que Miguel Albuquerque seja coerente, seja sério e transparente para com aqueles que o elegeram e se questione se é possível continuar a governar nestas circunstâncias".



O líder do PS Madeira disse ainda desafiar Miguel Albuquerque a requerer o levantamento da imunidade que tem como Conselheiro de Estado "para que sejam criadas as condições que levem ao total apuramento da verdade".