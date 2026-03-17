Paulo Pedroso deixa recado: "PS tem de fazer aparecer novos protagonistas. O PS não pode ser o partido dos ex"

O jogo começa agora. Houve aqui um intervalo onde estavam todos condicionados”, diz Pedroso para quem “o PS tem, definitivamente, de deixar de se portar como advogado do anterior Governo (socialista). Este é um complexo que o PS ainda tem”. ”, diz Pedroso para quem “”.

Em entrevista ao podcast da Antena 1, Política com Assinatura, o antigo ministro do Trabalho socialista defende que a falta de contestação interna “”.No entanto também afirma que “”.”, destaca Pedroso.E acrescenta: “”.”, é como Paulo Pedroso olha para o partido.Perante isso, a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, pergunta se José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, “e”. Na opinião de Paulo Pedroso “”, ou porque Marcelo Rebelo de Sousa estava em fim de mandato, ou porque havia dúvidas dentro do PSD em relação à estabilidade do Governo.

Seguro não tem plano B. Se Governo preferir “via radical à direita”, Seguro fica “manietado”

E isso pode ser um conflito constitucional entre o Governo e o Presidente da República”, avisa. ”, avisa.

Paulo Pedroso não vê António José Seguro como “”.Mas e se o Governo preferir “”, pergunta Paulo Pedroso. Aí, responde o próprio, “”.Questionado pela editora de política da Antena 1 “”, Paulo Pedroso responde: “Pedroso acredita que Seguro irá tentar ao máximo promover a aproximação entre PSD e PS, mas”.Do que o socialista tem certezas é de que “o”.

“Concertação social está em post mortem”

“A concertação social está em post mortem no sentido de que há desentendimentos entre Governo e CIP e UGT sobre matérias nucleares”, acredita Paulo Pedroso que duvida da possibilidade de um acordo entre Governo e parceiros sociais.



como a UGT pode ceder, nem como a ministra pode ceder”, defende que o primeiro-ministro ocupe um lugar na mesa das negociações como “alguém a substituir-se à visão da Ministra”. E, como Paulo Pedroso não vê “”, defende que o primeiro-ministro ocupe um lugar na mesa das negociações como “”.

”, acrescenta o antigo ministro do Trabalho socialista em entrevista ao podcast da Antena 1, Política com Assinatura.

Passos “está a transformar o tema da revisão laboral numa bandeira”

“A entrada em cena de Pedro Passos Coelho está a transformar o tema da revisão laboral numa bandeira”, acusa Paulo Pedroso.



é uma questão muito importante para a ministra. É muito difícil acreditar que seja a questão mais importante para o Governo quando o PSD não a pôs no seu programa eleitoral”. E conclui que a revisão laboral “

Referindo-se ao pedido de Passos para que o Governo de Montenegro não perca mais tempo e leve à Assembleia da República as transformações e os programas necessários, Paulo Pedroso entende que ao dar a entender que “o”.

Montenegro “está a testar criação de um bloco de direita”

Pedro Passos Coelho “cada vez mais, aparece como candidato a sucessor de Montenegro”, é o que vê Paulo Pedroso, para quem o antigo primeiro-ministro está à espera das eleições internas no PSD, sejam elas concretizadas no prazo estipulado ou antecipadas.



Se houver um entendimento estrutural entre PSD, IL e Chega é completamente diferente do que aquilo que há uns meses parecia possível”, afirma Paulo Pedroso, que conclui: “o que parece que está a ser testado é essa maioria”. ”, afirma Paulo Pedroso, que conclui:

O socialista acredita que Passos vai “E esse bloco de direita pode já estar a ser criado, Pedroso dá como exemplo a escolha e eleição no Parlamento dos três juízes para o Tribunal Constitucional, na qual PSD e PS não se entendem.

“Este é um Governo que parece o fim dos governos de António Costa”

Fraco e ineficaz, é como Paulo Pedroso avalia o Governo de Luís Montenegro.



”, acusa Pedroso, para quem Montenegro e os respetivos ministros não lançaram, reformas estruturais, profundas.”, acrescenta.”, diz e compara mesmo com outros executivos socialistas: “”.