Paulo Raimundo: "Eleições antecipadas podem ser bem-vindas"

Em entrevista ao podcast da Antena 1, Política com Assinatura, o Secretário-Geral do PCP assegura que o voto do partido não está ainda decidido. Ainda assim, Paulo Raimundo afirma que “se as eleições antecipadas existirem para interromper este caminho desastroso do ponto de vista político, então até podem ser bem-vindas. Se for para ser um compasso de espera para agravar este caminho desastroso, então para pior já basta assim”.





Pode ter contribuído para o CH engordar, mas não me venha dizer que foi à nossa custa”, defende. ”, defende.

E deixa ficar o aviso: “”.”, conclui.”.Admite que a esquerda está a passar por “”, mas assegura que "”.Começa por dizer que a transferência do eleitorado do PCP para o Chega (CH) é “” e recusa que o crescimento do CH tenha sido à custa da crise entre os partidos de esquerda.

PSU: “Governo, à má fila, introduziu esta discussão no meio da discussão do pacote laboral"

Acerca da Prestação Social Única (PSU) Paulo Raimundo mostra-se muito crítico da forma como Luís Montenegro geriu a matéria.

A forma como a medida vem, os argumentos que se encontram para a medida e a forma como ela foi golpeada na Assembleia da República (com autorizações legislativas, com descidas à especialidade sem votação na generalidade e por aí fora) não indicia nada de positivo no seu final. Vamos ver, vamos ver!”, conclui. ”, conclui.

”, acusa.O PCP até admite aceitar uma prestação única, no entanto o líder comunista vai dizendo que “" e porque para Paulo Raimundo o que está em causa é “” que o PCP não aceita.caso os montantes atuais não sejam alterados.

Pacote Laboral: “Se Governo voltar à carga vai ter a mesma resistência, a mesma luta e o mesmo desfecho”

É uma “certeza absoluta” e um aviso. Paulo Raimundo deixa o recado ao primeiro-ministro: “se o Governo entender voltar à carga em bloco ou fatiado, vai ter a mesma resistência, a mesma luta e o mesmo desfecho”.

a celebrar esta vitória porque ela tem um significado político, social e ideológico”, mas admite que a lei laboral não é “uma vaca sagrada, pelo contrário, se há alguém que sabe que a atual lei não favorece os trabalhadores somos nós”. Defende, no entanto, uma revisão que não aumente a precariedade. porque isso traria um desconforto tão grande, tão grande, tão grande a uma parte significativa dos membros das bancadas, desde logo ao PSD, que era preciso demonstrar isso”. Raimundo admite que o PCP tem estado “”, mas admite que a lei laboral não é “”. Defende, no entanto, uma revisão que não aumente a precariedade.Nesta entrevista, Paulo Raimundo, defende que o Parlamento devia ter votado nominalmente “”.

O Secretário-Geral do PCP refere-se à, como disse a ministra do Trabalho durante o congresso do PSD.Paulo Raimundo relembra que foram 330 dias de luta e resistência por parte dos trabalhadores eO líder comunista entende que o chumbo do pacote laboral “”. E acredita que André Ventura, sabendo que o combate à revisão da legislação laboral iria continuar com a votação na especialidade em caso de aprovação do diploma, “”.

Fundo soberano: “assunto demasiado sério para tratar de forma leviana e propagandística”

Criar um fundo soberano é, na opinião de Paulo Raimundo, “uma ideia demasiado importante para se brincar com isso”.

Virem falar de um fundo soberano, esquecendo que o Estado tem hoje posições das quais não pode abdicar... é uma pena tratar de um assunto tão importante dessa forma tão leviana e propagandística”, lamenta. ”, lamenta.

O líder comunista relembra que este é um tempo no quale dá o exemplo da Galp, da qual detém sete por cento da petrolífera e que, ainda assim

Regionalização: referendo até julho de 2028 e novas regiões administrativas em 2029

O PCP promove esta quarta-feira, 24 de junho, um debate sobre a regionalização para a qual o partido já tem um calendário definido.

”, explica.No debate que os comunistas pretendem abrir em redor do tema, é proposto, órgãos intermédios de poder político local que seriam eleitos pelos portugueses, eA editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, pergunta se "”. Paulo Raimundo esclarece que "s”.E, por causa das tempestades, Paulo Raimundo aproveita para criticar o Executivo de Montenegro. “”, acusa,O Secretário-Geral do PCP até assume que não havia condições de o Governo antecipar as consequências e dar respostas imediatas, mas, diz ao mesmo tempo que “”.E questiona a jornalista: “”. Paulo Raimundo não tem dúvidas: “”.” nos hectares que faltam limpar após as tempestades de janeiro deste ano.Entrevista conduzida por Natália Carvalho, editora de política da Antena 1, no podcast