PCP apresenta propostas para acelerar resposta e agenda debate da regionalização para dia 24

O anúncio foi feito pelo secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, no discurso de encerramento das jornadas parlamentares dos comunistas, no Centro de Trabalho do partido na Marinha Grande, município de Leiria.

Paulo Raimundo argumentou que a situação no terreno exige a mobilização excecional de recursos e meios para responder a "questões de grande urgência".

Nesse sentido, anunciou, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou cinco propostas para uma "urgente mobilização e constituição de equipas para acelerar a apreciação de milhares de candidaturas que estão por despachar", mobilizar mais meios para a limpeza de terrenos e criar linhas de apoio a fundo perdido para as empresas.

O partido propõe ainda a mobilização de recursos de equipamento e instalações de coletividades, instituições de solidariedade social e bombeiros e a proteção do património cultural afetado.

Raimundo afirmou também que o "drama das intempéries e a falta articulação e rapidez na resposta, expuseram ainda uma das causas do atraso estrutural, é a falta de regiões administrativas", argumentando que "é tempo de voltar a falar de forma séria e responsável sobre a regionalização".

O líder do PCP anunciou que, para isso, os comunistas agendaram o debate parlamentar potestativo das suas iniciativas para a regionalização para o próximo dia 24 de junho.

O PCP, nas iniciativas anunciadas em abril, propõe a criação de um programa de trabalho para a regionalização que conte com a opinião das assembleias municipais sobre o novo mapa das regiões administrativas e a realização de um referendo até julho de 2028.