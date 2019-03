PCP disponível para negociar nova solução governativa

Foto: António Cotrim - Lusa

O líder comunista manifestou também o desejo de continuar a "andar para a frente" em termos de reposição de rendimentos e direitos, acrescentando que vai continuar no cargo de secretário-geral do PCP "até ao limite" das suas forças.



"Chegámos aqui e não podemos andar para trás. Andar para a frente é preciso", sublinhou Jerónimo de Sousa.



Estas foram algumas das ideias deixadas pelo secretário-geral do PCP num almoço-debate na sede da Associação 25 de Abril, em Lisboa, acompanhado pelo jornalista João Vasco.