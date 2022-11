PCP. Jerónimo de Sousa diz sair de "cabeça erguida"

Jerónimo de Sousa diz que sai "de cabeça erguida" e "por iniciativa própria". O secretário-geral do PCP afasta-se e garante que o sucessor "vai ser capaz de dar conta do recado". Jerónimo revela que a escolha do nome de Paulo Raimundo não foi unânime no Comité Central mas de "ampla convergência".