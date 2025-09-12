Pedro Duarte promete tratar imigração com humanismo mas exige respeito

No seu discurso numa ação de campanha no dia em que fica a faltar um mês para as eleições autárquicas, o cabeça de lista da coligação "O Porto somos nós" assegurou que, caso seja eleito presidente, só será acolhido quem vier "com vontade de se integrar, de respeitar as leis, normas sociais e modo de vida".

"Não pensem que vêm para o Porto à espera que nós nos adaptemos ao seu modo de vida. Não. Quem quiser vir para o Porto tem de se adaptar ao nosso modo de vida, aos nossos valores, aos nossos princípios", vincou Pedro Duarte que sublinhou ser inegociável "o respeito pelas mulheres".

E prosseguiu: "nós defendemos a igualdade de género. As mulheres no Porto não são menos do que os homens do Porto. Todos têm de perceber isso. Nós queremos acolher quem se quer integrar e queremos acolher quem tem de se adaptar àquilo que são as nossas normas sociais".

Apesar da exigência levantada, o candidato promete intervir sempre com "humanismo" sobre a questão da imigração, enfatizando que a sua candidatura respeita "a dignidade de todos".

Sem nunca mencionar o nome do candidato do PS, Pedro Duarte falou também de "duas visões de cidade que estão em confronto" pedindo aos eleitores para "distinguir entre o velho e o novo, entre ideias gastas e ideias frescas, ideias inovadoras, ideias modernas".

"Temos por um lado uma visão do socialismo que se caracteriza pelo caos e pelo desperdício. É uma visão que, por exemplo, defende políticas de portas escancaradas para a imigração, sem nenhum controlo nem rigor. É uma política que defende uma cidade densificada, massificada, como está hoje em dia", disse.

Entrando nos números, Pedro Duarte aludiu à promessa do socialista Manuel Pizarro de construir cinco mil casas a preços acessíveis para combater o problema da falta de habitação, apresentando os seus números para essa promessa eleitoral.

"Pelas nossas contas, ascende a 900 milhões de euros [Manuel Pizarro contabilizou esse investimento nos 600 milhões de euros]", disse, acrescentando não perceber "onde é que mais essas casas vão ser construídas".

Das propostas socialistas terminou afirmando que defendem "mais caos, mais confusão, mais ruído, mais poluição, mais carros".

Concorrem à Câmara Municipal do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU - coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro - coligação NC/PPM), Pedro Duarte (PSD/IL/CDS-PP), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (movimento independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (Partido Liberal Social).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.