Pedro Duarte refere que a região Norte tem sido "grosseiramente preterida"

"Chegou a hora de compensar esta região [Norte] que tem sido grosseiramente preterida ou mesmo esquecida ao longo das últimas décadas por um poder central, centralizado - o mais centralizado da Europa - que tem sido um obstáculo, um bloqueio, um inimigo do desenvolvimento da justiça social, do bem-estar e da igualdade de oportunidades", disse.

O autarca, que assumiu a liderança do município nas últimas legislativas, falava sobre a decisão do Governo PSD/CDS-PP de criar um grupo de trabalho para analisar a expansão do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, distrito do Porto.

Na cerimónia do 80.º aniversário do aeroporto, onde marcou presença o primeiro-ministro, Pedro Duarte, congratulando-se com a constituição do grupo de trabalho, considerou que a expansão e o reforço do aeroporto serão essenciais para apoiar empresas exportadoras, universidades, centros de investigação, turismo de negócios e de cultura e para garantir que talento, investimento e inovação encontram condições na região para se fixar e prosperar.

Num momento em que a limitação da capacidade do aeroporto de Lisboa é "amplamente reconhecida", tendo obrigado o país a repensar a organização do seu sistema aeroportuário, o presidente da câmara assinalou que o aeroporto do Porto afirma-se como uma "infraestrutura madura, eficiente e preparada para assumir um papel acrescido".

"Acresce que o Porto assume hoje a responsabilidade de ser o motor da região Norte e, em certo sentido, de todo o Noroeste peninsular. Para isso, a conectividade é decisiva e este aeroporto é uma âncora", assinalou.

Pedro Duarte reforçou que o aeroporto não assumirá essa liderança regional em competição com ninguém, mas ao serviço de um projeto comum.

"Trata-se de um sinal claro de visão estratégica e de reconhecimento do papel que o aeroporto do Porto pode e deve assumir no futuro sistema aeroportuário nacional", considerou.

Um futuro em que o aeroporto do Porto seja uma porta aberta ao mundo e um instrumento de desenvolvimento para toda a região, concluiu.