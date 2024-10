Pedro Nuno considera que Governo não é competente nem de confiança

"Passaram seis meses, o suficiente para nós percebermos que temos um Governo que vende ilusões, que apresenta PowerPoints, muito distantes do que é a dificuldade de fazer, concretizar, governar", declarou Pedro Nuno Santos num discurso no Congresso Federativo da Área Urbana de Lisboa (FAUL), que decorreu hoje no Centro de Congressos do Estoril.

O líder socialista defendeu que "é na governação em concreto que se mede a competência de um Governo", acrescentando: "em cada momento em que eles foram testados, falharam".

"Seis meses é pouco. O suficiente para sabermos que temos um Governo sem competência e um Governo que não é de confiança", defendeu, salientando que foram seis meses para os quais muitos podem "continuar a dar o benefício da dúvida", mas reiterando que foram suficientes para perceber que o Governo "não tem competência".