Foto: António Cotrim - Lusa

À chegada à BTL, em Lisboa, Pedro Nuno Santos foi questionado pelos jornalistas sobre se teme que na campanha para as eleições legislativas antecipadas os seus casos do passado possam ser usados contra si no confronto político.



"Eu não temo nada. Se esse confronto existir, eu cá não temo nada. O PSD e o CDS podem fazer aquilo que bem entenderem", respondeu.