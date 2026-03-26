Pedro Nuno, Ferro, Alegre, Vitorino e Alexandra Leitão na lista da Comissão de Honra

Estas são algumas das personalidades que formam a lista, a que a agência Lusa teve acesso, da Comissão de Honra que será eleita no 25.º Congresso Nacional, com início marcado para sexta-feira e que decorre até domingo, em Viseu.

Segundo os estatutos do PS, esta é uma proposta do presidente do partido, sendo a Comissão de Honra composta por membros "de entre os militantes que tenham desempenhado papel relevante ao serviço do partido, da democracia ou do país".

A lista é encabeçada pelo presidente honorário, Manuel Alegre, seguindo-se os ex-secretários-gerais do PS Vitor Constâncio, Eduardo Ferro Rodrigues e Pedro Nuno Santos, além da antiga presidente do PS Maria de Belém Roseira.

Neste órgão do congresso estão ainda a ex-candidata à Câmara de Lisboa e ex-ministra Alexandra Leitão, além do ex-comissário europeu António Vitorino e dos ex-governantes Fernando Medina, Alberto Costa, Alberto Martins, Maria Manuel Leitão Marques e João Soares, juntamente com a sua irmã, Isabel Soares.

O antigo presidente do parlamento Augusto Santos Silva, a jornalista Maria Antónia Palla e o ex-candidato à Câmara do Porto Manuel Pizarro são outras das personalidades propostas.