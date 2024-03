Pedro Nuno Santos fala em "acordo na direita entre o Chega e o PSD"

"A vitória da AD não significa que passaram a ter as boas soluções para o país", afirmou Pedro Nuno Santos à saída da Assembleia da República. "As soluções que a AD tem para o país continuam a ser erradas".



"O Partido Socialista vai fazer o seu trabalho na oposição, no tempo certo", avançou o líder do PS.



Questionado sobre a votação eleger o novo presidente da Assembleia da República, Pedro Nuno Santos considerou haver "um acordo na direita, entre o Chega e o PSD".



"Essa é uma eleição resolvida", acrescentou. "A eleição do presidente está assegurada entre o Chega e o PSD".



O secretário-geral do PS apontou ainda que, "depois de tanta separação e distanciamento, na primeira necessidade o PSD e o Chega entenderam-se".



O que se pode constatar, continuou, "é que há um entendimento entre o PSD e o Chega". "É a constatação que essa maioria de direita que nós temos hoje no Parlamento, de facto, existe quando é necessário".



"Não vale a pena estarmos a fazer de conta que não existe uma maioria de direita que se entende", disse. "E elege um presidente legitimamente".



Apesar de não haver qualquer declaração ou confirmação sobre o alegado acordo por parte de Luís Montenegro, o líder socialista considerou que é "claro" que há entendimento da maioria de direita com o Chega.