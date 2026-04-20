Pedro Nuno Santos regressa ao Parlamento após suspensão de mandato

Ex-secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos pediu a suspensão do mandato em outubro, alegando “motivo ponderoso de natureza pessoal e profissional”.



O pedido de suspensão do mandato de deputado de Pedro Nuno Santos tinha a duração de 180 dias e foi apresentado antes da discussão e votação do Orçamento do Estado para 2026.





O mesmo diário adianta que a comunicação deste regresso irá acontecer na terça-feira. Um regresso definitivo à vida política, mas desta vez sem o regime de exclusividade: Pedro Nuno Santos pretende manter o trabalho que tem desenvolvido em São João da Madeira em empresas do pai.Meses antes, na sequência das eleições legislativas de maio, Pedro Nuno Santos tinha pedido a demissão da liderança do PS após a maior derrota do partido em décadas.