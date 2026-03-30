Perda da nacionalidade mantém-se. AD apresentou nova proposta e espera "máximo consenso possível"

O diploma da lei da nacionalidade vai voltar a ser debatido no Parlamento na quarta-feira e o PSD e o CDS entregaram esta segunda-feira as propostas de alteração, depois de o Tribunal Constitucional ter chumbado várias normais dos decretos.

Com a nova proposta, deixa também de se fazer uma distinção entre nacionalidade originária e não originária para efeitos desta sanção.

PSD espera “máximo consenso possível”

"Nós esperamos que o PS, que é um partido responsável aqui, que na próxima quarta-feira também possa associar-se às propostas que o PSD e o CDS apresentaram hoje", disse.

Ventura acusa AD de querer “agradar a todos”

André Ventura garantiu que o Chega negociou de espirito aberto com os sociais-democratas para que houvesse ainda hoje uma nova proposta, mas lamenta que o seu partido e a AD não tenham chegado, até agora, a um acordo sobre as alterações à lei da nacionalidade.



"Não foi possível, até ao momento em que estamos, chegar a um acordo com outros partidos no parlamento para termos um diploma completo, viável e capaz de ser aprovado", anunciou André Ventura em conferência de imprensa, em Lisboa.



O presidente do Chega acusou a AD de querer “agradar a todos” e de não estar preocupada com os alegados riscos de segurança impostos pela imigração.



"O Governo e o PSD, como sempre, tentam estar nas boas graças do Partido Socialista e mostrar ao eleitorado que votou no Chega que estão a fazer alguma coisa. Na vida não é possível querer agradar a todos e não é possível querer fazer reformas e ao mesmo tempo agradar àqueles que toda a vida lutaram contra essas reformas", condenou. De acordo com o presidente do Chega, no prazo limite da negociação, "o Governo não conseguiu ser menos socialista do que os socialistas" e, portanto, "não há acordo".



Questionado sobre o facto de António Rodrigues, do PSD, ter afirmado que o texto do PSD e CDS-PP que já incorporam contributos dos três partidos com que se se reuniram, o PS, Chega e IL, Ventura respondeu: "é falso".



"Não é verdade que tenha havido nenhuma incorporação. O Chega vai ter as suas propostas próprias e autónomas, conforme o Governo sabe, pois esteve em negociações connosco durante horas e semanas sobre esta matéria. Portanto, sabe bem que vamos ter as nossas propostas autónomas e em diploma próprio", disse.



A Assembleia da República vai reapreciar na quarta-feira os decretos que pretendiam alterar a Lei da Nacionalidade e o Código Penal (criando a pena acessória de perda da nacionalidade), que foram devolvidos ao parlamento depois do chumbo do Tribunal Constitucional. O TC declarou a 15 de dezembro do ano passado inconstitucionais várias normas dos dois decretos, depois de 50 deputados do PS terem pedido a fiscalização preventiva dos dois diplomas.



O decreto do parlamento que revê a Lei da Nacionalidade e outro que altera o Código Penal para incluir a perda de nacionalidade como pena acessória, ambos com origem numa proposta de lei do Governo PSD/CDS-PP, foram aprovados em 28 de outubro de 2024, com 157 votos a favor, de PSD, Chega, IL, CDS-PP e JPP, e 64 votos contra, de PS, Livre, PCP, BE e PAN. André Ventura garantiu que o Chega negociou de espirito aberto com os sociais-democratas para que houvesse ainda hoje uma nova proposta, mas lamenta que o seu partido e a AD não tenham chegado, até agora, a um acordo sobre as alterações à lei da nacionalidade."O Governo e o PSD, como sempre, tentam estar nas boas graças do Partido Socialista e mostrar ao eleitorado que votou no Chega que estão a fazer alguma coisa. Na vida não é possível querer agradar a todos e não é possível querer fazer reformas e ao mesmo tempo agradar àqueles que toda a vida lutaram contra essas reformas", condenou.Questionado sobre o facto de António Rodrigues, do PSD, ter afirmado que o texto do PSD e CDS-PP que já incorporam contributos dos três partidos com que se se reuniram, o PS, Chega e IL, Ventura respondeu: "é falso".A Assembleia da República vai reapreciar na quarta-feira os decretos que pretendiam alterar a Lei da Nacionalidade e o Código Penal (criando a pena acessória de perda da nacionalidade), que foram devolvidos ao parlamento depois do chumbo do Tribunal Constitucional.O decreto do parlamento que revê a Lei da Nacionalidade e outro que altera o Código Penal para incluir a perda de nacionalidade como pena acessória, ambos com origem numa proposta de lei do Governo PSD/CDS-PP, foram aprovados em 28 de outubro de 2024, com 157 votos a favor, de PSD, Chega, IL, CDS-PP e JPP, e 64 votos contra, de PS, Livre, PCP, BE e PAN.





c/Lusa