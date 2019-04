PEV quer fim de apoios públicos a culturas intensivas

O PEV realizou as jornadas parlamentares no Alentejo, durante as quais anunciaram a apresentação de dois projetos de lei no Parlamento.



O primeiro visa impedir que as culturas intensivas recebam apoios financeiros do Estado; o segundo tem por objetivo impor um distanciamento mínimo destas culturas em relação às zonas habitacionais.



O partido quer ainda mais fiscalização dos organismos públicos para salvaguardar o ambiente e a saúde pública.