Pinto Moreira celebrou ajustes diretos com sociedade de advogados de Montenegro

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O vice-presidente da bancada do PSD Joaquim Pinto Moreira admite "tirar ilações" caso seja constituído arguido no âmbito da Operação Vórtex, afirmando que não se sente diminuído como deputado. Foi alvo de buscas pela PJ, mas o pedido de levantamento da imunidade parlamentar ainda não entrou na Assembleia da República.