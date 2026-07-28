PJ faz diligências no gabinete de Ventura no parlamento depois de Chega ter alegado invasão
O gabinete de André Ventura na Assembleia da República foi vandalizado, denuncia o líder do Chega, que considera que este foi um ato de "muita gravidade que tem de ser investigado até ao fim". André Ventura diz que foram roubado documentos relativos ao Ministro da Administração Interna e informação sobre o gabinete do primeiro-ministro. André Ventura faz mesmo a associação do furto ao facto de ter dito na sexta-feira que tinha na sua posse documentos importantes referentes à comissão de inquérito.
Entretanto, na rede social X, o líder do Chega publicou um vídeo onde é possível ver dezenas de documentos espalhados pelo chão do gabinete.
Assim está o meu Gabinete esta manhã na Assembleia da República. Alguem estava à procura de alguma coisa e não se coibiu de agir dentro do próprio Parlamento. Não sei ainda se foi roubado algum documento ou não, mas atingimos o grau zero da nossa democracia. pic.twitter.com/Ar5YS52b3a— André Ventura (@AndreCVentura) July 28, 2026