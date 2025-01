A Polícia Judiciária considerou adequada, necessária e proporcional a atuação do Serviço de Informações e Segurança, quando investigou a apreensão do computador portátil do ex-adjunto do então ministro João Galamba.

A informação está no relatório da PJ e levou ao arquivamento do processo por parte do Ministério Público.



O relatório revela ainda que o SIS não atuou fora das respetivas competências.



De acordo com o Relatório da Polícia Judiciária os agentes atuaram de forma legítima.