Plano das Migrações. Candidato do Livre acusa Governo de eleitoralismo e de "cooptação do discurso de extrema-direita"

Lusa

O candidato do Livre às eleições europeias acusou esta terça-feira o Governo de eleitoralismo, questionando o momento da apresentação do novo plano para as migrações, apresentado ontem pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro. Francisco Paupério criticou o plano que pretender restringir a entrada de imigrantes no país e voltou a acusar o Executivo de "cooptação do discurso de extrema-direita".