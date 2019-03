Partilhar o artigo "Portugal tem pela primeira vez, em democracia, as contas equilibradas" Imprimir o artigo "Portugal tem pela primeira vez, em democracia, as contas equilibradas" Enviar por email o artigo "Portugal tem pela primeira vez, em democracia, as contas equilibradas" Aumentar a fonte do artigo "Portugal tem pela primeira vez, em democracia, as contas equilibradas" Diminuir a fonte do artigo "Portugal tem pela primeira vez, em democracia, as contas equilibradas" Ouvir o artigo "Portugal tem pela primeira vez, em democracia, as contas equilibradas"

Relacionados: