Se Portugal tiver eleições legislativas antecipadas, o Presidente da República já fez as contas e aponta a data da votação para 11 ou 18 de maio. Os portugueses vão escolher nessa altura a nova composição do parlamento e o partido que vai ser chamado a formar governo.

No entanto, há mais três atos eleitorais em Portugal em menos de um ano. Já este mês, no dia 23, os eleitores madeirenses vão eleger a Assembleia Regional, nas terceiras eleições na Madeira em ano e meio.



Em setembro ou outubro, há eleições autárquicas. E no próximo ano em janeiro os portugueses escolhem o próximo Presidente da República.