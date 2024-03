PR angolano felicita Montenegro e deseja "êxito" nas funções de primeiro-ministro

Numa curta mensagem divulgada na noite de sexta-feira pelos seus serviços de imprensa, João Lourenço felicita Montenegro pela indicação ao cargo na sequência da vitória obtida pela Aliança Democrática (AD), nas passadas eleições, e realça a proximidade entre Portugal e o país africano.

"Portugal e Angola, pela sua história, proximidade cultural e de consanguinidade dos seus povos, compelidos a andar sempre de mãos dadas e a trabalhar na busca das melhores soluções a favor do progresso social e do desenvolvimento económico dos nossos países".

A coligação Aliança Democrática (que juntou PSD/CDS-PP/PPM) venceu as eleições de 10 de março e o líder do PSD foi indigitado primeiro-ministro pelo Presidente da República. Luís Montenegro apresenta o Governo em 28 de março e a posse está prevista para 02 de abril.

No novo parlamento, o PSD terá 78 deputados (mais um que na anterior legislatura), o PS também 78 (menos 42), o Chega sobe de 12 para 50 parlamentares, a IL mantém os oito deputados e o BE os cinco que já tinha, enquanto o PCP desce de seis para quatro. O Livre cresce de um para quatro e o PAN mantém a sua deputada única. O CDS-PP regressa ao parlamento com dois deputados.