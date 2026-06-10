PR devolve ao parlamento decreto sobre bandeiras em edifícios públicos

Uma nota hoje publicada no `site` da Presidência da República indica que António José Seguro "devolveu à Assembleia da República, sem promulgação, o Decreto que estabelece regras de utilização de bandeiras em edifícios públicos".

"A devolução foi acompanhada da respetiva mensagem fundamentada, que será divulgada após a sua leitura pelo parlamento", refere ainda a nota.