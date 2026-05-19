"PR empoderou UGT, que ficou legitimada para não celebrar acordo", diz a ministra do Trabalho

aquela que sair do Parlamento também não será a mesma porque vamos ter que negociar lá dentro”. Até porque, relembra, António José Seguro, quando ainda era apenas candidato à Presidência da República, pronunciou-se sobre o anteprojeto inicial, que já não existe após as alterações em sede de negociação, e “”.

Ao podcast da Antena 1,, a ministra admite que “”, que era sentar os parceiros à mesa para negociar. Palma Ramalho usa mesmo a expressão “”. No entanto, a responsável pela pasta do Trabalho, entende que com as declarações do então candidato a Presidente da República, “”.Questionada se considera que”, a ministra responde que “” e vai dizendo:”.

“Legitimidade total e inquestionável”

Maria do Rosário da Palma Ramalho mostra-se nesta entrevista muito confiante, não só da aprovação da lei como da legitimidade da mesma.

Acho que quanto à legitimidade formal estamos absolutamente conversados”, conclui. ”, conclui.

” afirma a ministra do Trabalho quando se refere à reforma laboral. “”.Maria do Rosário Palma Ramalho defende quee que, o acordo acertado em sede de concertação social no anterior Executivo, previa um conjunto de regimes para negociação com os parceiros e que a reforma laboral constava desse conjunto.Pergunta a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho: “q”. A ministra não tem dúvidas: a durabilidade depende “”.

“Governo vai negociar com o Chega, não há representantes do povo menos dignos”

A ministra do Trabalho não fecha a porta a nenhum partido. Quanto ao Chega começa por referir que “não há representantes do povo português que sejam menos dignos do que outros”. Entende mesmo que o “Chega tem a mesma dignidade enquanto representante e não há nenhuma perda de dignidade do Governo em negociar com um e recusar negociar com outro”.

Diminuir a idade da reforma não, aumentar as férias sim

Quanto à majoração das férias proposta pelo Chega, a ministra mostra-se disponível para ouvir o partido de André Ventura: “será uma negociação. A majoração das férias depende porque, lá está, não haverá ganhos de causa se não for para atingir o resultado final e não sabemos exatamente em que medida é que querem. Vamos ver como chega a proposta”.

”, acrescenta.

Dito isto, Maria do Rosário Palma Ramalho afasta a possibilidade de reduzir a idade da reforma para os 65 anos, conforme reivindicado pelo partido de André Ventura.

” e explica porquê. “”.Pelas contas da responsável pela pasta, mais cedo do que o previsto.E mais: “”. E dá números, munindo-se, de novo, dos papéis com as contas que fez: “e”.” garante a ministra nesta entrevista ao podcast. “”, acrescenta.

Mas adianta: “se o PS se entrincheirar nesta posição de que isto é aquilo a que chamam de contrarreforma (isto não é uma contrarreforma) então negociaremos com o Chega e com a Iniciativa Liberal como é óbvio”.

é preciso que as reformas se façam. Uma delas é esta. Que se faça no sentido de efetivamente flexibilizar”. Quanto ao salário médio afirma que “”.

Assume que tem expectativas de que o PS não faça como a CGTP que “”, até porque “”, diz.Questionada sobre a possibilidade de os socialistas negociarem esta reforma quando a UGT a recusou, a ministra responde: “”. “”, ironiza.Admite que não entende os argumentos do secretário-geral do PS, quando José Luís Carneiro fala de desumanidade. “”, promete.”.Quer promover aquilo a que chama “”. Mantém que em termos de salário mínimo a intenção é chegar aos 1100€ em 2029.

Reforma da Segurança Social? “Neste momento não”

Questionada pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, sobre se está em curso uma negociação entre Governo e Chega para a reforma da Segurança Social, a ministra é perentória e garante que “neste momento, não”.

Estamos longe de negociar essa reforma”... mas “não significa que se aí chegarmos não possamos aprovar alguma medida que tenha algum efeito nessa temática (reforma da Segurança Social)”, acrescenta. ”... mas “”, acrescenta.

Maria do Rosário Palma Ramalhoque deve chegar às mãos do Governo no fim de junho.

“Reforma laboral é mais sexy, mas tenho outros dossiers em mãos”

E, se apesar de tudo, a reforma laboral não passar no Parlamento e em Belém, ficará a manutenção de Maria do Rosário Palma Ramalho enquanto ministra hipotecada? “Essa questão nem se coloca. A colocar-se a alguém será ao primeiro-ministro que pode achar que agora deixo de ser útil e não há problema nenhum. Estou cá enquanto ele achar que devo estar”, responde.

”, e ri-se, enquanto defende que, caso a revisão da lei laboral não vá para a frente, “”.” a revisão da lei laboral.Entrevista conduzida pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho.