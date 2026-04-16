PR nomeia vogais para conselhos superiores da Magistratura e dos Tribunais Administrativos e Fiscais

Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado nomeou também hoje a jurista e professora universitária Ana Raquel Oliveira Pereira da Conceição e a advogada fiscalista Manuela Silva Marques como vogais do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

Nos termos da Constituição e da lei, compete ao Presidente da República nomear dois vogais do Conselho Superior da Magistratura e dois vogais do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.