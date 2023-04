Presidenciais. Santana considera-se melhor candidato do centro-direita

Pedro Santana Lopes considera que é o melhor e mais qualificado candidato do centro-direita para as próximas eleições presidenciais. Na Grande Entrevista da RTP3, o antigo primeiro-ministro acrescentou que, por agora, não está "para aí virado", embora também admita que ainda falta muito tempo para as eleições.