Presidente da República nomeia Cláudia Ribeiro chefe da Casa Civil

Presidente da República nomeia Cláudia Ribeiro chefe da Casa Civil

O Presidente da República, António José Seguro, nomeou a jurista Cláudia Ribeiro para o cargo de chefe da sua Casa Civil, que até agora exercia interinamente, em simultâneo com as funções de secretária do Conselho de Estado.

Lusa /

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Numa nota hoje publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet em que é anunciada esta nomeação, António José Seguro "regista com particular satisfação que, pela primeira vez na história da Presidência da República, uma mulher lidera a Casa Civil --- um passo que reflete o compromisso com uma representação mais equilibrada nas mais altas responsabilidades públicas".

Para o cargo de secretária do Conselho de Estado foi agora nomeada Cristina Correia, lê-se na mesma nota.

De acordo com a Presidência da República, "estas nomeações consolidam a constituição da Casa Civil e concluem uma fase de transição conduzida com serenidade e eficácia, assegurando a continuidade e a boa gestão dos dossiers em curso".

Na nota, refere-se que Cláudia Ribeiro "une à competência reconhecida uma relação de confiança profissional e pessoal construída ao longo de vários anos com o Presidente da República e que o habilitam a depositar na nova chefe da Casa Civil a responsabilidade pelo desempenho de um cargo exigente e de grande dedicação ao serviço do Estado".

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