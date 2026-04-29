Presidente da República nomeia Cláudia Ribeiro chefe da Casa Civil

Numa nota hoje publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet em que é anunciada esta nomeação, António José Seguro "regista com particular satisfação que, pela primeira vez na história da Presidência da República, uma mulher lidera a Casa Civil --- um passo que reflete o compromisso com uma representação mais equilibrada nas mais altas responsabilidades públicas".

Para o cargo de secretária do Conselho de Estado foi agora nomeada Cristina Correia, lê-se na mesma nota.

De acordo com a Presidência da República, "estas nomeações consolidam a constituição da Casa Civil e concluem uma fase de transição conduzida com serenidade e eficácia, assegurando a continuidade e a boa gestão dos dossiers em curso".

Na nota, refere-se que Cláudia Ribeiro "une à competência reconhecida uma relação de confiança profissional e pessoal construída ao longo de vários anos com o Presidente da República e que o habilitam a depositar na nova chefe da Casa Civil a responsabilidade pelo desempenho de um cargo exigente e de grande dedicação ao serviço do Estado".