Presidente da República recebe parceiros sociais em Belém na quarta-feira

De acordo com uma nota divulgada no site da Presidência da República, na próxima quarta-feira, dia 22 de abril, os parceiros sociais serão recebidos em Belém pela seguinte ordem: Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN), Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), União Geral de Trabalhadores (UGT), Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e Confederação do Turismo de Portugal (CTP).

Na mesma nota, a Presidência escreve que o chefe de Estado agendou estas audiências para o primeiro dia logo após a sua visita oficial a Espanha e a visita do Presidente do Brasil, Lula da Silva, a Portugal.

A UGT tem agendada para quinta-feira uma decisão do seu secretariado nacional sobre se dá ou não acordo à proposta do Governo de alteração à legislação laboral.

António José Seguro tinha anunciado que iria reunir-se com todos os parceiros sociais durante uma iniciativa da Presidência Aberta, a 10 de abril, em Leiria.