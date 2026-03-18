Presidente da República recebe PSD, PS, IL e Livre em audiências de "início de mandato"

O PSD será o primeiro a ser recebido, pelas 11h00, e vai estar representado pela primeira vice-presidente do partido, Leonor Beleza.



Segue-se às 12h00 o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, às 13h00 a presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, e às 13h30 os dois co-porta-vozes do Livre, Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes. Estas audiências ocorrem no mesmo dia do debate quinzenal com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, no Parlamento, com início marcado para as 15h00.



Na quinta-feira, as audiências em Belém arrancarão com o presidente do Chega, André Ventura, às 9h30. Segue-se o PCP às 10h30 e, depois de meia em meia hora, CDS-PP, BE, PAN e JPP.



A informação das audiências foi divulgada na segunda-feira no sítio oficial da Presidência da República, que revelava que António José Seguro receberia "a seu convite, os líderes dos partidos políticos com representação na Assembleia da República, no âmbito das consultas de início de mandato".



António José Seguro tomou posse como presidente da República em 9 de março depois de ter sido eleito na segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde, correspondentes a 66,84% dos votos expressos, contra André Ventura, presidente do Chega.



As reuniões semanais do presidente da República com o primeiro-ministro, o também presidente do PSD Luís Montenegro, passaram das quintas para as terças-feiras.