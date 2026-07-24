Política
Presidente da República termina visita a Cabo Verde
O Presidente da República deixou esta noite Cabo Verde sem nunca abordar temas da atualidade nacional, a marcar um registo diferente do antigo presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
António José Seguro terminou a visita de Estado na escola portuguesa de Cabo Verde, numa receção à comunidade portuguesa naquele país.
Agradeceu aos professores por contribuírem para a valorização da língua portuguesa.
O Presidente da República, no terceiro dia de uma visita de Estado a Cabo Verde. No país, contam-se cerca de 20 mil portugueses entre nacionais e cidadãos com dupla nacionalidade.
Agradeceu aos professores por contribuírem para a valorização da língua portuguesa.
O Presidente da República, no terceiro dia de uma visita de Estado a Cabo Verde. No país, contam-se cerca de 20 mil portugueses entre nacionais e cidadãos com dupla nacionalidade.