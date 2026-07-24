Presidente da República termina visita a Cabo Verde

António José Seguro terminou a visita de Estado na escola portuguesa de Cabo Verde, numa receção à comunidade portuguesa naquele país.Agradeceu aos professores por contribuírem para a valorização da língua portuguesa.O Presidente da República, no terceiro dia de uma visita de Estado a Cabo Verde. No país, contam-se cerca de 20 mil portugueses entre nacionais e cidadãos com dupla nacionalidade.