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Presidente da República visita Espanha nos próximos dias 19 e 20 de abril

Presidente da República visita Espanha nos próximos dias 19 e 20 de abril

É a primeira visita oficial do novo presidente da República ao estrangeiro, a marcar os "laços de profunda amizade, proximidade e cooperação".

Ana Sofia Rodrigues - RTP /
Joana Almeida - RTP

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A viagem foi anunciada no site da Presidência da República.António José Seguro vai encontrar-se, juntamente com Margarida Maldonado Freitas, com o Rei Felipe VI e a Rainha Letizia.

“O presidente da República mantém também uma reunião com o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e com jovens portugueses que trabalham ou estudam em Espanha”, adianta a nota. 

“Ao escolher Espanha como destino da sua primeira visita oficial fora do País, o Presidente da República assinala os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha e a natureza única do relacionamento bilateral, que esta visita procura consolidar e reforçar”, refere.

A nível interno, António José Seguro já realizou uma Presidência Aberta de uma semana na zona centro, afetada no início do ano por várias tempestades que deixaram um rasto de destruição. 

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