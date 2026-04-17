Presidente da República visita Espanha nos próximos dias 19 e 20 de abril

António José Seguro vai encontrar-se, juntamente com Margarida Maldonado Freitas, com o Rei Felipe VI e a Rainha Letizia. A viagem foi anunciada no site da Presidência da República



“O presidente da República mantém também uma reunião com o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e com jovens portugueses que trabalham ou estudam em Espanha”, adianta a nota.



“Ao escolher Espanha como destino da sua primeira visita oficial fora do País, o Presidente da República assinala os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha e a natureza única do relacionamento bilateral, que esta visita procura consolidar e reforçar”, refere.





A nível interno, António José Seguro já realizou uma Presidência Aberta de uma semana na zona centro, afetada no início do ano por várias tempestades que deixaram um rasto de destruição.



