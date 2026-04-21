Presidente do Brasil terminou visita a Portugal que qualificou como "muito boa"

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, terminou a visita oficial de hoje a Portugal com um encontro com o seu homólogo português no Palácio de Belém, seguido de almoço alargado, tendo qualificado a visita como "muito boa, maravilhosa".



O Presidente brasileiro deixou o Palácio de Belém pelas 17:15, cerca de duas horas depois de ter chegado, tempo para um encontro com o Presidente da República, António José Seguro, seguido de um almoço que também contou com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e de ministros dos dois governos.



Questionado pelos jornalistas à saída, Lula da Silva não respondeu a perguntas limitando-se a dizer que a viagem foi "muito boa, maravilhosa", seguindo depois para o aeroporto rumo a Brasília, com escala técnica em Cabo Verde.



Esta foi a primeira vez que Lula da Silva se encontrou com Presidente António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, que assumiu a chefia do Estado português em 09 de março, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa.



Hoje, antes de ir para o Palácio de Belém, Lula da Silva esteve na residência oficial de São Bento, em Lisboa, onde se reuniu com o primeiro-ministro, Luís Montenegro.



Neste seu terceiro mandato como Presidente do Brasil, iniciado em janeiro de 2023, Lula da Silva esteve em Portugal, em abril desse ano, para uma visita de Estado, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa, para a 13.ª Cimeira Luso-Brasileira e a entrega do Prémio Camões a Chico Buarque, quando ainda estava em funções o anterior Governo do PS chefiado por António Costa.



Em fevereiro do ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha estado na posse do Presidente brasileiro, fez uma visita oficial ao Brasil que seguiu o mesmo modelo, com passagens por Recife e Brasília, seguida da 14.ª Cimeira Luso-Brasileira entre governos, já Luís Montenegro como primeiro-ministro, à frente de um executivo de coligação PSD/CDS-PP.

