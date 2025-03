Presidente do município do Porto Moniz é candidato do PS/Madeira à AR

"Esta reunião da comissão política foi essencialmente para aprovarmos a lista [de candidatos] à Assembleia da República", disse o líder socialista madeirense, Paulo Cafôfo, após o encontro que decorreu na sede do partido, no Funchal.

Cafôfo adiantou que "a larga maioria dos militantes presentes, votou a lista do PS [Madeira]" que é encabeçada por Emanuel Câmara, surgindo Sofia Canha em segundo lugar, seguindo-se Gonçalo Jardim, Patrícia Agrela, Nilson Jardim e Catarina Nuna.

"O nosso cabeça de lista é a melhor escolha do partido, até porque é uma imagem do próprio partido, de quem luta incansavelmente na defesa maior dos interesses das pessoas", salientou o dirigente do PS/Madeira.

Paulo Cafôfo adiantou que Emanuel Câmara, que cumpre o terceiro e último mandato à frente da Câmara Municipal do Porto Moniz, no norte da Madeira, vai cumprir as suas funções até o fim antes de assumir o lugar na Assembleia da República.

"O Emanuel em um percurso político que fala por si e não conheço ninguém que defenda melhor a sua terra que o Emanuel Câmara", complementou.

Questionado sobre o seu futuro político, Paulo Cafôfo, reafirmou que vai assumir "com toda a honra" o seu lugar na Assembleia Regional e vai "liderar o partido em dois processos eleitorais que são muito importantes", nomeadamente as legislativas nacionais e as autárquicas.

"Processos internos só depois dos processos eleitorais", reforçou, salientando que o partido "estará concentrado, focado, mobilizado nos desafios que tem pela frente, que são difíceis, tendo em conta o contexto nacional e regional", insistiu.

Nas eleições regionais antecipadas do passado domingo, o PS perdeu três deputados ficando com um grupo parlamentar composto por oito elementos e perdeu o lugar de partido líder da oposição, que passa a ser ocupado pelo JPP que tem 11 eleitos.

Sobre a constituição do novo Governo Regional (PSD/CDS) divulgada na sexta-feira, Cafôfo opinou que "começa por ter alguns erros na escolha das pessoas, não pelas pessoas em si, mas pelas pastas, secretarias regionais que vão ocupar e liderar".

"E tem também um aspeto que não é positivo, o facto de tentar-se nalguma secretaria resolver problemas internos do partido", indicou, mencionando ainda que é "um governo que tem mais despesismo, porque tem mais secretarias para açambarcar e acolher de tachos seja para o CDS, seja PSD".

O XVI Governo Regional da Madeira é constituído por oito secretarias regionais, mais uma que o anterior.

No entender do líder do PS/Madeira, o Governo Regional, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, resultante das eleições do passado domingo, nas quais o PSD elegeu 23 deputados e assegurou a maioria absoluta celebrando um acordo com o eleito do CDS-PP, tem "erros claros de adequar pessoas ao cargo".

Para Paulo Cafôfo, a secretária da Saúde nomeada, Micaela Freitas, que presidia o Instituto de Segurança Social, "não se lhe conhece uma ideia sobre saúde".

"E o seu percurso não deixa antever nada de bom porque contas certas não é claramente o seu forte. Aliás, as contas da Segurança Social não são de fiar, o que foi dito pelo Tribunal de Contas", acrescentou.

No caso da secretaria da Inclusão, Trabalho e Juventude, que vai ser tutelada por Paula Margarido, o líder socialista considera ser "alguém que desconhece a realidade, acha que na Madeira não há pobreza" e chegou a dizer que na região "há miséria de cabeça, porque acha que pobreza não existe e é consequência das drogas e alcoolismo".

Quanto à Secretaria da Agricultura e Pescas, que ficou sob a responsabilidade do deputado Nuno Maciel, Cafôfo, refere que vem "resolver o problema de sucessão da liderança da câmara" da Calheta.

Para o dirigente socialista, é também "desadequado" a pasta do Ambiente ter ficado "entalada entre o Turismo e a Cultura".