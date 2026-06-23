Prestação Social Única. Proposta do PSD e CDS não agrada a partidos da oposição

Já hoje, André Ventura disse que o Chega viabiliza a proposta da Prestação Social Única se o Governo aumentar em mais de um ano, no limite dois, o período de residência legal no país para o acesso. O líder do partido garante que nada mudou nesta negociação após o chumbo da proposta de Revisão Laboral.

PSD e CDS apresenta proposta de alteração

Nesta proposta, o PS distingue-se dos restantes partidos ao requerer que sejam determinados em decreto-lei o valor de referência da PSU, com “um princípio de valorização progressiva face ao limiar de pobreza” e o resto da regulamentação, que inclui também valores relacionados com rendimentos, “pensões, prestações sociais” e “apoios à habitação com caráter de regularidade”.

Condições de elegibilidade

Na proposta, o Bloco também admite que a PSU possa cessar quando exista a “prática de ameaça ou coação sobre funcionários da instituição gestora competente e das instituições com competência para o acompanhamento e fiscalização”, enquanto que nos casos de “falsas declarações de que resulte ou possa resultar a atribuição ou o pagamento indevido” deve haver uma suspensão dos apoios durante um período de três meses.

Proposta do Governo





PSD e CDS entregaram esta terça-feira alterações à proposta do Governo que cria a Prestação Social Única, estabelecendo um período mínimo de dois anos de residência legal entre as condições de acesso requeridas a cidadãos extracomunitários.





A AD aumentou de um para dois anos o período mínimo de residência legal em território nacional para que cidadãos extracomunitários possam ter acesso à PSU.



Nas condições gerais de acesso à PSU, PSD e CDS propõem que na proposta do Governo passe a estar previsto “um período mínimo de residência legal e efetiva em território nacional de dois anos para nacionais de Estados que não integrem a União Europeia ou o Espaço Económico Europeu”.



Um requisito que se aplica também a cidadãos de países que “não tenham celebrado acordo de livre circulação com a União Europeia”.



A proposta ressalva, porém, que se poderá aplicar um prazo inferior ou a atribuição de proteção transitória “quando tal se revele indispensável à proteção de crianças, grávidas, pessoas com deficiência ou incapacidade, vítimas de violência doméstica ou de tráfico de seres humanos, ou à garantia dos meios necessários a uma existência condigna”.



Esta é uma das principais alterações apresentadas pelo PSD e CDS à proposta e aproxima os partidos do Governo ao Chega, apesar de continuarem distantes e longe de um acordo.











C/Lusa

A proposta socialista prevê “a participação dos beneficiários em trabalho socialmente necessário, promovidas pela instituição gestora da prestação”, em “articulação com as políticas ativas de mercado de trabalho vigentes” e pede uma “avaliação, no prazo de 24 meses, dos impactos do regime jurídico autorizado e da sua regulamentação”.O Chega exige um “período de residência mínimo de cinco anos” com “carreira contributiva registada durante esse período” para aceder aos apoios e estabelece limitações ao acesso a habitação social “sempre que se verifique mau uso do imóvel atribuído, o uso para fim distinto daquele a que se destina, a sublocação ou o não pagamento atempado das rendas devidas" e propõe a suspensão do apoio “sempre que se verifique forte suspeita de aquisição fraudulenta da prestação ou alteração das circunstâncias" não devidamente comunicada.Por outro lado, segundo a proposta do Chega,Sobre a participação em atividades de solidariedade social, os beneficiários não devem ser “onerados com despesas com deslocações e alimentação” nos trabalhos sociais, assegurando ainda condições para que os pais possam acompanhar menores a cargo.Quanto ao Livre,Na lista de apoios que serão consolidados na nova PSU, o Livre recusa incluir as pensões de viuvez e de orfandade e alarga os beneficiários dos apoios, sem obrigações, a quem “detenha o estatuto do cuidador informal”, contemplando vários tipos de majorações do valor base, nos casos de famílias monoparentais, casos de incapacidade igual ou superior a 60 por cento ou cuidadores.Aos beneficiários devem ser atribuídas “equipas multidisciplinares permanentes realizando uma intervenção social articulada e acompanhamento de proximidade" que "apoiem na minimização dos riscos e vulnerabilidades”, contemplando “mecanismos de monitorização e avaliação” da PSU e “uma avaliação do diploma após três anos de vigência”.O PCP defende que PSU “deve abranger a melhoria dos critérios de acesso e condição de recurso” e recusa várias das propostas do diploma, entre as quais o período mínimo de residência legal, a natureza temporária dos apoios, “as medidas de incentivo ao trabalho”, “atividades de solidariedade social” ou a possibilidade de penhora do subsídio, entre outras matérias.