Prestação Social Única. PS e PSD dizem que acordo prevê "atividade solidária social"





No entanto, essa disponibilidade está sujeita às condições específicas do beneficiário e às do seu agregado familiar.





"Avaliada caso a caso"









Removido o fator de obrigatoriedade, os beneficiários devem ainda assim justificar a impossibilidade de cumprimento "das obrigações da PSU", sendo que a recusa injustificada ou a ausência de cumprimento pode levar à perda de apoios.



