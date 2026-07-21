Primeiro-ministro compareceu em 11 debates quinzenais na Assembleia da República

De acordo com o balanço da atividade parlamentar da primeira sessão legislativa da atual legislatura (até 17 de julho), hoje divulgado pela Assembleia da República, realizaram-se ainda sete debates com ministros em plenário.

Nas comissões parlamentares, contabilizaram-se 179 audições a membros do Governo e 617 a outras entidades.

Em plenário, os partidos apresentaram cinco interpelações ao executivo PSD/CDS-PP e uma moção de rejeição ao programa do XXV Governo Constitucional (pelo PCP, que foi rejeitada).

Numa sessão mais longa do que o habitual -- devido às eleições legislativas antecipadas de 18 de maio do ano passado -- e que só termina a 14 de setembro, realizaram-se ainda oito debates de urgência, um de atualidade e foram proferidas 77 declarações políticas.

No total, realizaram-se 111 reuniões do plenário da Assembleia da República, correspondentes a 420 horas, e 1.536 reuniões de comissões (2.960 horas).

Num balanço que atualiza dados provisórios adiantados à Lusa na semana passada, o parlamento refere que, até 17 de julho, foram apresentadas 810 iniciativas legislativas, das quais 128 aprovadas em votação final global, tendo sido publicadas 70 leis.

Na XVII legislatura, de acordo com os dados do parlamento, dos 230 deputados 22% foram estreantes, 5,7% tinham até 30 anos e 12,2% mais de 60.

A Assembleia da República registou mais de 6,2 milhões de visitas ao seu site. Nas redes sociais, destacam-se os 29.356 novos seguidores da página do parlamento no Instagram.

Na primeira sessão legislativa, visitaram o parlamento mais de 16 mil cidadãos, com o pico registado em abril, mês em que se assinala a Revolução dos Cravos e a Assembleia está de "portas abertas" ao público.